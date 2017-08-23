'Kartal yuvası'nda vatan nöbeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmetçik, 2 bin 522 rakımlı "kartal yuvası" olarak nitelendirilen üs bölgesinde gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.
GALERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir
Türkiye'deki yumurtalarda "fipronil" çıkmadı
Bozdağ: Bu tamamen CHP'nin uydurduğu bir tartışmadır
Savunma sanayinden yeni bir başarı
Bu içecek vücudunuzun bir numaralı kalkanı
Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı
Kuzey Kore yeni füzeleriyle gösteriş yaptı
Trump, Amerikan medyasına 'ateş püskürdü'