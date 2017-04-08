Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan askerlere dava

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 30'u tutuklu 117 askerle ilgili hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personeline ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

376 sayfalık iddianeme

Soruşturma sonucunda hazırlanan 376 sayfalık iddianamede, 30'u tutuklu, 117 asker şüpheli, çıkan olaylarda yaralanan 11 kişi de müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, tüm şüphelilerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ayrıca "kasten yaralama" suçundan üsteğmen Ersin Gelen ve yüzbaşı Süleyman Yıldırım hakkında altışar yıldan 18 yıla kadar, şüpheli yüzbaşı Rüstem Üstünel hakkında 4 yıldan 11 yıla kadar, şüpheli Ali Özler hakkında da 9,5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin hazırlanan 21. iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"Tümen içi telsiz, çevrim grubundan çıkarıldı"

İddianamede, 15 Temmuz 2016 günü saat 20.00 - 21.00 arasında Tabur Komutanı Yarbay İsmail Çakmak'ın bölük komutanların mesaiye çağırdığı belirtilerek, Özköse'nin sözlü emri üzerine tümen içi telsizin çevrim grubundan çıkılması nedeniyle telsiz konuşmalarının kaydının yapılmadığı ifade edildi.

Kalkışmada nerelerin kontrol altına alınacağı, 15 Temmuz günü kritik bölgelere hangi birliklerden ne kadar personel, araç, gereç sevk edileceği, birlikleri kimin yöneteceği gibi hususların daha önceden tartışılarak karara bağlandığı vurgulanan iddianamede, bizzat toplantılara katılan Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin alınan kararlar doğrultusunda önemli kara yolu geçiş noktalarından olan Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altına almakla görevlendirildiği, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri bölgesinin, stratejik öneme sahip noktalar olarak kabul edildiği kaydedildi.

İddianamede, kalkışmada görevlendirilen birliklerin hedeflenen bölgelere rahatça ulaşabilmelerinin ve kalkışmaya müdahale etmesi muhtemel unsurların hareket kabiliyetlerinin

sınırlandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

İddianamede olay günü saat 23.00 sıralarında 23. Motorlu Piyade Alayından 5 subay, 3 yedek subay, 8 astsubay, 23 uzman erbaş, 129 erin silahlı ve teçhizatlı bir şekilde nizamiyeden çıktıkları ve daha önceden yapılan planlamalar doğrultusunda bir kısmının Kartal köprüsüne, bir kısmının ise Samandıra gişelerine doğru harekete geçtikleri belirtilerek, stratejik öneme sahip bu iki geçiş güzergahının ele geçirilmesinin ve kontrol altına alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Bir kısım şüphelilerin ise alay içeresinde kalarak burada faaliyetlerde bulundukları, ihtiyaç duyulduğunda İstanbul genelindeki diğer bölgelere sevk edilmek üzere hazır bekletildiklerinin anlatıldığı iddianamede, darbe kalkışması kapsamında Samandıra gişeler bölgesine giden askeri personelin kolluk güçlerinin müdahalesi ve vatandaşların tepki göstermesi üzerine bulundukları yerden ayrıldıkları anlatıldı.

"Araba yarışı görünümlü mesajlaşma programı"

İddianamede şüphelilerden Mehmet Talan'ın telefonunda yapılan incelemede "Asphalt 8 Airborne" isimli uygulamanın yüklü olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Bu uygulamanın FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgüt içerisindeki haberleşme ve talimatların iletilmesinde, çeşitli bilgisayar ve telefon programlarının iletişimin gizliliği için kullanıldığının tespit edildiği, bu kapsamda cep telefonlarında araba yarışı oyunu izlenimi veren araba ikonlu 'Asphalt 8 Airborne' isimli uygulamanın mesajlaşma programı olduğu, şifreli kullanıcı adıyla açıldığı, alt grup kullanıcılarının programa müdahale edemediği, sadece mesaj alıp gönderdiği, yönetici konumundaki kullanıcıların ise programa kullanıcı ekleyip çıkarabildikleri, kullanıcıların rakam olarak adlandırıldığı, uygulamanın mesajları otomatik olarak sildiği şeklinde bilgiler bulunmuştur. Öte yandan, açık kaynaklardan yapılan araştırmalarla da darbe kalkışmasına karışan kişilerin bir kısmının 'Asphalt 8 Airborne' isimli uygulamayı kullanarak mesajlaştıkları şeklinde tespitler yapıldığı belirtilmiştir."