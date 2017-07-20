Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin, 50'si tutuklu 116 askerin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 39'u tutuklu, 56 sanık katıldı.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının da takip ettiği duruşmada, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanıkların savunmaları alınıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisinde görevli bazı askerlerin 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.

Hazırlanan iddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.