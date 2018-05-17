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Kartal Köprüsü davasında 8'i ağırlaştırılmış 22 sanığa müebbet hapis

Kartal Köprüsü işgal davasında mahkeme 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi.

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Kartal Köprüsü davasında 8i ağırlaştırılmış 22 sanığa müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, mahkeme heyeti yaptığı müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 22 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, 14 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına düşürdü.

Tutuklu 4 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaladırılmasına hükmeden heyet, tutuksuz 10 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, FETÖ davası, mahkeme, darbe, darbe davası
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