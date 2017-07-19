  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Kars'taki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alınabildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

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Karstaki orman yangını 8 saat sonra kontrol altına alınabildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

İlçenin Karakurt Orman Bölgesi, Cehennem Dere mevkisindeki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesine itfaiye araçları ile arozözlerle müdahale edilen yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangında ilk belirlemelere 3 hektarlık alan zarar gördü.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, yaptığı açıklamada, ihbarı alan ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarının 30 personel ve vatandaş desteğiyle yürütüldüğünü aktaran Çelik, "Çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Şu anda soğutma çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ormanlık alana yakın yerlerde piknik ateşi yakmamasını önemle rica ediyoruz. Bu yerlere cam şişe ve izmarit atmasınlar. Bu günlerde hepimizin yangın ihtimaline karşı duyarlı olmamız lazım." diye konuştu.

Etiketler: Kars, sarıkamış, orman yangını, yangın
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