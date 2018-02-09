Kars'taki FETÖ davasında 2 eski üsteğmene müebbet

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 22'si tutuklu 36 askeri personelin yargılandığı davada karar verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan eski astsubaylar Kenan Gençer, Hüseyin Özyürek, Emrah Etli'nin yanı sıra tutuksuz yargılanan 14 sanık ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya, eski üsteğmenler Erkan İnan, Gürhan Aras, Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, eski asteğmen Hüseyin Oytun Kömür, eski astsubaylar Musa Kıvanç, eski uzman çavuşlar Mehmet Salıbaş, Kadir Aker, Engin Altaş, Tuncay Koçer, Ahmet Bozgaç, Gökhan Ökmen, Serhat Kabaklı, Halil İbrahim Aydıner, Ferhat Parlak, Davut Özkaraca, Oğuzhan Kebeli, Yakup Dönder, Onur Sır, Ağrı, Rize, Ardahan, Van, Menemen ve Trabzon'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklardan astsubay Musa Kıvanç, 15 Temmuz gecesi alarm çağrısıyla kışlaya gittiğini ifade ederek, "Kışlaya çağırdıklarında terör saldırısına karşın güvenlik önlemi alınacağını düşündüm. Dışarı çıktıktan sonra vatandaşlardan darbe girişimi olduğunu öğrenince herhangi bir eylemde bulunmadım. Saat 04.00 gibi karakola gittiğimde darbe olmasın diye dua ettim. Beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuş Kadir Aker ise darbe girişiminden haberinin olmadığını beyan ederek, "Kışlaya geldiğimde araç ve mühimmatların hazır olduğunu gördüm. Terör saldırısı olacağı, bunun için de güvenlik alınacağı söylendi. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise iddianamedeki suçlamalar doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, beraatlarına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski üsteğmenler Hacı Ali Altun ve Hamza Yıldırımer'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski üsteğmenler Erkan İnan, Gürhan Aras, asteğmen Hüseyin Oytun Kömür, astsubaylar Kenan Gençer, Hüseyin Özyürek, Musa Kıvanç, uzman çavuşlar Davut Özkaraca, Yakup Dönder, Ferhat Parlak, Gökhan Ökmen'e ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Tahliye edilen 10 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 14 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kaynak: AA