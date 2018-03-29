  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.86
  • BIST 114844.56
    ALTIN 168.128
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kars'taki darbe girişimi davasında eski üsteğmene müebbet hapis

Kars'taki darbe girişimi davasında eski üsteğmene müebbet hapis

Kars'ta 8 askeri personelin yargılandığı darbe girişimi davasında eski üsteğmen Erdem Aksaray'a müebbet hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karstaki darbe girişimi davasında eski üsteğmene müebbet hapis

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Eski üsteğmen Erdem Aksaray, savunmasında verilen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ancak taburdan dışarı çıkmadığını belirtti.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve herhangi bir eyleme katılmadığını öne süren Aksaray, beraatını istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında beraat talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, aynı nedenlerle müvekkillerinin beraatına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Erdem Aksaray'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç'ın ceza verilmesine yer olmadığından beraatına karar verildi. Heyet, ayrıca tutuksuz yargılanan Kenan K'nin de beraatına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER