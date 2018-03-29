Kars'taki darbe girişimi davasında eski üsteğmene müebbet hapis

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Eski üsteğmen Erdem Aksaray, savunmasında verilen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ancak taburdan dışarı çıkmadığını belirtti.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini ve herhangi bir eyleme katılmadığını öne süren Aksaray, beraatını istedi. Diğer sanıklar da savunmalarında beraat talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, aynı nedenlerle müvekkillerinin beraatına karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Erdem Aksaray'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç'ın ceza verilmesine yer olmadığından beraatına karar verildi. Heyet, ayrıca tutuksuz yargılanan Kenan K'nin de beraatına hükmetti.

Kaynak: AA