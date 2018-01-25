Kars'taki darbe girişimi davasında 6 askere hapis cezası verildi

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen tutuklu sanıklardan eski astsubay Özhan B. ve eski uzman çavuş Yasin T. ile tutuksuz yargılanan bir astsubay ile 15 sözleşmeli er hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanıklardan eski üsteğmenler Ümit D., Serdar G. Trabzon'daki cezaevinden, uzman çavuşlar Samet B., Sebahattin Ö. ise Ardahan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanık yakınlarının da izlediği duruşmada savunma yapan eski astsubay Özhan B., darbe teşebbüsü günü bölük komutanının emriyle kışlanın nizamiyesine gittiklerini ifade ederek, terör salıdırısı olacağını söylediklerini belirterek, suçsuz olduğunu ifade etti.

Eski uzman çavuş Yasin T. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Eski uzman çavuş Samet B. ise suçlamaları kabul etmediğini, darbe girişiminden haberinin olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, beraatlerinin kararlaştırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski üsteğmen Ümit D.'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, aynı suçtan yargılanan ve çeşitli nedenlerle cezasında indirime gidilen eski üsteğmen Serdar G., astsubay Özhan B., eski uzman çavuşlar Samet B., Sebahattin Ö., Yasin T.'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan bir astsubay ile 15 sözleşmeli er hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA