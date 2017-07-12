Kars'ta zehir tacirlerine operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı köylerinde Hint keneviri bitkisi ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ardından 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, A.A, F.A, Ö.A. ve L.A'nın tarlasına ekilen 2 bin 446 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Hint keneviri bitkilerini olay yerinde imha eden ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, jandarmada ifadelerinin alınması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.