  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.656
    EURO 4.34
  • BIST 103816.04
    ALTIN 151.965
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kars'ta "Türkiye Trafik Güvenliği 7" uygulaması yapıldı

Kars'ta "Türkiye Trafik Güvenliği 7" uygulaması yapıldı

Kars'ta ülke geneliyle eş zamanlı olarak polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Trafik Güvenliği Denetimi-7" uygulaması gerçekleştirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karsta &quot;Türkiye Trafik Güvenliği 7&quot; uygulaması yapıldı

Kars'ta ülke geneliyle eş zamanlı olarak polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Trafik Güvenliği Denetimi-7" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla genel trafik uygulaması yapıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücü belgesi, araç kontrolü ve güvenlik sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Sabah ve öğle yapılan uygulamada 7 ayrı noktada 14 ekip, 28 personel görev aldı. Uygulamada, 170 araç durdurulup arama yapılırken 2 araç trafikten men edildi. Araçlara toplamda 7 bin 339 lira para cezası kesildi. Bir araçta ise ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alkollü olan bir araç sürücüsü hakkında da işlem yapıldı.

Etiketler: Kars, Trafik Güvenliği Denetimi-7 uygulaması, İçişleri Bakanlığı, trafik uygulaması, trafik kuralları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER