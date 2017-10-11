Kars'ta "Türkiye Trafik Güvenliği 7" uygulaması yapıldı

Kars'ta ülke geneliyle eş zamanlı olarak polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "Trafik Güvenliği Denetimi-7" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla genel trafik uygulaması yapıldı.

Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücü belgesi, araç kontrolü ve güvenlik sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere emniyet kemeri ve trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Sabah ve öğle yapılan uygulamada 7 ayrı noktada 14 ekip, 28 personel görev aldı. Uygulamada, 170 araç durdurulup arama yapılırken 2 araç trafikten men edildi. Araçlara toplamda 7 bin 339 lira para cezası kesildi. Bir araçta ise ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alkollü olan bir araç sürücüsü hakkında da işlem yapıldı.