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Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Karsta trafik kazası: 4 yaralı

Orhan Eminoğlu idaresindeki 36 FE 333 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda tali yoldan çıkan Canip Şimşek'in kullandığı 06 ET 9791 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Eminoğlu ve Şimşek ile araçlardaki Ömer Ukan ve Fatih Kılıçel yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. AA

Etiketler: Kars, trafik Kazası, Orhan Eminoğlu
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