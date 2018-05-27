Kars'ta sağanak taşkınlara neden oldu

Kars'ta yaklaşık 15 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Sarıkamış'a bağlı Yeniköy, Akören ve İsisu köylerinde derelerde taşkın meydana geldi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve ahırlarda biriken suları tahliye etti.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, köylerde yağışın daha fazla olduğunu söyledi.

"Özellikle köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, sel ve su baskınlarına karşı sürekli uyarıyoruz. Bugün akşam saatlerinde Yeniköy, Akören ve İsisu köylerimizde yağışlardan dolayı dereler taştı."

Sağanağın maddi hasara yol açtığını anlatan Gök, "Derelere yakın bazı ahır ve samanlıklara su doldu. Yeniköy'de vatandaşlara ait büyükbaş hayvanlar, bir süre merada mahsur kaldı. Yağışların hızını kesmesiyle hayvanlar köye getirildi" dedi.

Kaynak: AA