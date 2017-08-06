Kars'ta kedi kurtarma operasyonu

Kars'ta Atatürk Mahallesi'nde park halide bulunan otomobiline giden Sidar Alibeyoğlu, aracı çalıştırdığı sırada motor kısmında bir kedi olduğunu fark etti. Alibeyoğlu, kendi çabasıyla kediyi çıkarttı.

Otomobile binen Alibeyoğlu, kedinin tekrar araca girdiğini farketti. Bunun üzerine tekrar kediyi çıkarmak isteyen şahıs, uzun uğraşlar sonucu bunu başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmada netice alamadı. Bu sırada bazı vatandaşlar telefonlarıyla köpek sesi dinletti ancak kedi motor bölümünden çıkmadı.

Daha sonra oto tamircisi çağrıldı. Usta Ulaş Demirboğa'nın çalışmaları sonucu, aracın motor ve egzoz kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarıldı.

Demirboğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobile bir kedinin sıkıştığı bilgisinin verilmesi üzerine otomobilin bulunduğu alana geldiğini ve kediyi sıkıştığı yerden çıkardığını söyledi.