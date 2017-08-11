  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kars'ta hayvan hırsızlığına 6 tutuklama

Kars'ta hayvan hırsızlığına 6 tutuklama

Kars'ta çaldıkları büyükbaş hayvanlarla kaçmaya çalıştıkları sırada operasyonla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

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Karsta hayvan hırsızlığına 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Ataköy Köyü yaylasında Kemal A. ile Maruf A'nın 14 büyükbaş hayvanı çalındı.

Jandarma, durumun bildirilmesi üzerine düzenlediği operasyonda Özgül A, Bayram B, ve Yusuf M'yi Arpaçay ilçesi Koçköyü mevkisinde, Arif Rıza G, Bayram B. ve Yağub İ'yi de kentin Aydınlıkevler Mahallesi'nde çaldıkları hayvanlarla suçüstü yakaladı.

Şüphelileri gözaltına alan jandarma, çalınan hayvanları da sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Kars, hayvan hırsızlığı
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