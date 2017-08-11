Kars'ta hayvan hırsızlığına 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı Ataköy Köyü yaylasında Kemal A. ile Maruf A'nın 14 büyükbaş hayvanı çalındı.

Jandarma, durumun bildirilmesi üzerine düzenlediği operasyonda Özgül A, Bayram B, ve Yusuf M'yi Arpaçay ilçesi Koçköyü mevkisinde, Arif Rıza G, Bayram B. ve Yağub İ'yi de kentin Aydınlıkevler Mahallesi'nde çaldıkları hayvanlarla suçüstü yakaladı.

Şüphelileri gözaltına alan jandarma, çalınan hayvanları da sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.