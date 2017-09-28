Kars'ta FETÖ/PDY operasyonu

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki çeşitli adreslere, FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ileri sürülen 9 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.