Kars'ta çiftçiler 'kışlık ot biçim' mesaisinde

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları biçmeye başladı.

Zengin floraya sahip 2 bin 200 rakımlı kent merkezi çevresi ve köylerde yaşayan çiftçiler, yılın yaklaşık altı ayı ahırlarda beslediği küçük ve büyükbaş hayvanlarına kışın yedireceği otları biçiyor.

Sarıkamış'a bağlı Yağbasan köyünde ot biçimine başlayan çiftçiler, hem modern makineleri hem de geleneksel tarım aletlerini kullanıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Genel Sekreteri Samet Gök, çiftçi Cihat Öztürk'ü çayırda ziyaret ederek bol bereketli bir yıl olmasını diledi.