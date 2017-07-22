  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.54
    EURO 4.128
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.581
Buradasınız : » » Kars'ta çiftçiler 'kışlık ot biçim' mesaisinde

Kars'ta çiftçiler 'kışlık ot biçim' mesaisinde

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, hayvanları için çayırlardaki otları biçmeye başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karsta çiftçiler kışlık ot biçim mesaisinde

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları biçmeye başladı.

Zengin floraya sahip 2 bin 200 rakımlı kent merkezi çevresi ve köylerde yaşayan çiftçiler, yılın yaklaşık altı ayı ahırlarda beslediği küçük ve büyükbaş hayvanlarına kışın yedireceği otları biçiyor.

Sarıkamış'a bağlı Yağbasan köyünde ot biçimine başlayan çiftçiler, hem modern makineleri hem de geleneksel tarım aletlerini kullanıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Genel Sekreteri Samet Gök, çiftçi Cihat Öztürk'ü çayırda ziyaret ederek bol bereketli bir yıl olmasını diledi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER