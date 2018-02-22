Kars'ta bir ilkokul yandı

İlçenin Bozkuş köyündeki Bozkuş İlkokulunun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede okulu sardı.

Köylülerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için Selim Belediyesine ait 4 araç ile 10 kişilik itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri köye gönderildi.

Yangın, köye gelen itfaiye ekibince güçlükle söndürüldü. Olayda büyük bölümü yanan okul kullanılamaz hale geldi.

Okulun 48 öğrencisinin olay sırasında okulda bulunmadığı ve eğitim açısından mağdur olmamaları amacıyla eğitimlerine ilçe merkezindeki okulda devam edeceği belirtildi.

Yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA