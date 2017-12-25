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Buradasınız : » » Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars-Ardahan Karayolu girişinde tır ile çarpışan askeri araçtaki 1 astsubay, 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

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Karsta askeri araç ile tır çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars-Ardahan Karayolu girişinde hafif ticari askeri araç, tır ile çarpıştı

Kazada, askeri araç sürücüsünün yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: kars askeri araç, trafik Kazası
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