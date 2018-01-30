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Buradasınız : » » Kars'ta 8 bölge 1 yıl süreli özel güvenlik bölgesi uygulaması

Kars'ta 8 bölge 1 yıl süreli özel güvenlik bölgesi uygulaması

Kars'ta bazı bölgelerde icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmelerinin engellenmesi amacıyla özel güvenlik bölgesi uygulaması ilan edildi.

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Karsta 8 bölge 1 yıl süreli özel güvenlik bölgesi uygulaması

Kars Valiliği'nin açıklamasına göre, terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmelerinin engellenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 8 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Açıklamada, "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen bölgeler hakkında bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sarıkamış Boyalı Ormanları, Sarıkamış Karanlıkdere, Sarıkamış Keklik deresi, Sarıkamış Güneyi, Selim Bozkuş-Akçakale, Kağızman Çemçe-Madur Bölgesi, Kağızman Kurtkulak ve Kağızman Şehittepe Üs Bölgeleri, Bakanlar Kurulunun 2017/11097 Sayılı Kararıyla 01 Ocak 2018 / 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: özel güvenlik bölgesi, Kars
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