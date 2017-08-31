Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.
Kars Valisi Rahmi Doğan, operasyonun, terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.
Bölgeye hava destekli operasyon yapıldığını aktaran Doğan, "İstihbari çalışmaya istinaden yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Nisan ayından bugüne söz konusu bölgede toplam 25 terörist öldürülmüştür." dedi.
Doğan, operasyonun devam ettiğini de sözlerine ekledi.