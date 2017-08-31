  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Karsta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hakkari'nin merkez Oğul köyü kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristle gün içinde toplam 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş oldu.

Kars Valisi Rahmi Doğan,  operasyonun, terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bölgeye hava destekli operasyon yapıldığını aktaran Doğan, "İstihbari çalışmaya istinaden yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Nisan ayından bugüne söz konusu bölgede toplam 25 terörist öldürülmüştür." dedi.

Doğan, operasyonun devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: Terörle Mücadele, terör operasyonu, Kars, İçişleri Bakanlığı
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