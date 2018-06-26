Kars'ta 4 köyü sel vurdu

Selim ilçesine bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu.

Bölgeye Kars İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Selim Belediyesi, İl Özel İdaresi ekipleriyle 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların konaklamaları sağlandı

Köylerde hasta olan vatandaşlar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olanla Selim Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

Evlerini terk etmek istemeyenlerin ise yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı.

AFAD köylerde hasar tespit çalışması yapmaya devam ediyor.

Kaynak: AA