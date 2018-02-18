'Karsız kış' Kartalkaya'ya ilgiyi azaltmadı

Batı Karadeniz illerinden Bolu'da, kış mevsiminde beklenen kar yağışı gerçekleşmese de kar kalınlığının 88 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde pistler, yapay kar makineleriyle destekleniyor. Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, bu hafta sonunda da yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli otel hafta sonunda yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Otellerin yapay kar üretimi ile desteklenen 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistte tatilciler, kayak ve snowboard keyfi yapıyor.

Kayak merkezindeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, otellerin dolu olduğunu belirterek, "Pistlerimiz de dolmuş durumda. Günübirlik Kartalkaya'yı ziyaret eden tatilci sayısı da fazla. Yapay karlama ile tüm pistlerde bir metrenin üzerinde kar var. Tüm pistlerimiz açık." diye konuştu.

Rezervasyonlarının mart ayı sonuna kadar dolu olduğunu belirten Avcı, "Havaların soğumasıyla 24 saat yapay karlama makinelerini devreye alacağız. Zayıf olan yerlere özellikle kar yağdırıyoruz. Saatte yaklaşık iki makine ile 50 metreküp kar yapıyoruz. Dolayısıyla 24 saat çalıştırdığımız zaman tüm pistlerde kar, kayacak seviyeye geliyor." şeklinde konuştu.

Tatil için Samsun'dan Kartalkaya'ya gelen Ebru Tören ise tatilin güzel geçtiğini belirterek, üç gündür kayak merkezinde bulunduklarını, ortamın çok güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: AA