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Buradasınız : » » Karşıdan karşıya geçerken TIR çarptı: 1 ölü

Karşıdan karşıya geçerken TIR çarptı: 1 ölü

Ordu'da karşıya geçmeye çalışan 25 yaşındaki bir kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Karşıdan karşıya geçerken TIR çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, Ordu-Giresun karayolunda seyir halinde olan TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

 

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadına çarpan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trafik Kazası, tır, ordu
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