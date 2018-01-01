Karşıdan karşıya geçerken TIR çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Yeni Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Betül Tarakçıoğlu, Ordu-Giresun karayolunda seyir halinde olan TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki bir kadın, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.https://t.co/SGNsuVL3Ne pic.twitter.com/JOXJMb25rF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Ocak 2018

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadına çarpan sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber