Kars ve Ağrı'da bazı uçak seferleri iptal edildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kars ve Ağrı'da bazı uçak seferleri yapılamayacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağrı'da dün başlayıp gece etkisini artıran ve devam eden kar yağışı nedeniyle, Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.

Kar yağışı dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ağrı arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ayrıca Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 08.10, Esenboğa Havalimanı'ndan 08.45 'te Kars Harakani Havaalanı'na yapılması planlanan uçak seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.