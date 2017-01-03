  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » Kars sıfırın altında 32 dereceyi gördü

Kars sıfırın altında 32 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kars sıfırın altında 32 dereceyi gördü
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu ve yer yer sisli olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 32, Ardahan'da 30, Erzurum'da 23, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 3 derece olarak ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta da 11 derece olması bekleniyor.
 
Etiketler: doğu anadolu, hava durumu, Kars, ağrı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER