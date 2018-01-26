Kars merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanmasındaki üyelerinin yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü adına faliyet yürüten mahrem imamların deşifre olmamak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleriyle kontörlü ve sabit hatlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi.

Harekete geçen polis, Kars merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 üsteğmen, 3 astsubay, 2 öğretmen ile 1 polis memuru gözaltın alındı.

Zanlılardan 9'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan bu kişilerden bir üsteğmen ile bir öğretmen tutuklandı, diğer 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan bir kişinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA