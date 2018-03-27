Kars merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylardan oluşan 9 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordinesinde zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Kars merkezli Ankara, İstanbul, Hakkari, Erzincan, Tokat, Sakarya, Bursa ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan biri de savcılıkça salıverildi.
Kaynak: AA