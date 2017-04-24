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Kars merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

5 ildeki operasyonda, örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkartılan 16 kişiden 14'ü yakalandı.

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Kars merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kars merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgüt ile ilişkili oldukları öne sürülen 16 kişiden 14'ü yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ/PDY'nin okullarında çalışan ve örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar üzerine harekete geçen Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

Kars'ın yanı sıra Trabzon, Erzurum, Van ve Adana'da yapılan operasyonda, zanlılardan 14'ü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, kaçan 2 zanlının da arandığı belirtildi. AA

Etiketler: Kars, fetö
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