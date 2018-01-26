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Buradasınız : » » Kars merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Kars merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Kars merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 asker, 2 öğretmen ve bir polis gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Kars merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanmasındaki üyelerinin yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Terör örgütü adına faliyet yürüten mahrem imamların deşifre olmamak için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleriyle kontörlü ve sabit hatlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Kars merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 üsteğmen, 3 astsubay, 2 öğretmen ile 1 polis memuru gözaltın alındı.

Zanlılardan 9'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkartılan bu kişilerden bir üsteğmen ile bir öğretmen tutuklandı, diğer 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan bir kişinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: polis, Kars, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, asker
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