Kars eksi 15 derece ile buz kesti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece Erzincan, Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan il genelinin aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği sanılıyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 15, Ağrı'da 14, Erzurum ve Ardahan'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 3, Tunceli'de ise 0 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan ve Ağrı'da ise 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 53, Cıbıltepe'de 56, Ergan'da 81 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan'da pus

Ardahan'da pus etkili oluyor. Yoğun pusun soğuk havadan kaynaklandığı belirtildi.

Kent merkezi başta olmak üzere, özellikle Ardahan-Kars karayolunda pus hadisesinden dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Dünden bu yana devam eden pusun bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA