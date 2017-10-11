Kars beyaz örtüye büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günden beri devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışı sebebiyle Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri beyaza büründü.

Vatandaşlar ve esnaf, kar yağışı ve havanın soğuması sebebiyle ev ve iş yerlerinde soba yakmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum ve Kars'ta 6 ve Ardahan'da 5 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Ağrı'da 17, Erzurum ve Kars'ta 13 ve Ardahan'da 11 derece olacak.