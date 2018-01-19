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Buradasınız : » » Karne günü 5 ilde eğitime kar engeli

Karne günü 5 ilde eğitime kar engeli

Beş ilde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün okullar tatil edildi.

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Karne günü 5 ilde eğitime kar engeli

Sivas Valiliği, yoğun kar yağışından dolayı Sivas merkezdeki okulların ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edilmesine karar verdi.

Kamuda çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Ayrıca, Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla karneleri öğrenci velilerinin alabileceği belirtildi.

Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.

Bu kararla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.

Niğde

Niğde Valiliği, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulları tatil etti.

Karaman

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.

Bolu

Bolu genelinde de ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi. Valilik, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: karne, Kar yağışı
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