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Buradasınız : » » Karlov suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen FETÖ "abi"sinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Karlov suikastının azmettiricisi olduğu iddia edilen FETÖ "abi"sinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Karlov suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ "abi"si olduğu gerekçesiyle tutuklanan Şahin Söğüt'ün bankada işlem yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği iddiasıyla tutuklanan Şahin Söğüt'ü ele veren bankadaki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir resim sergisinde, FETÖ'cü polis Altıntaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, saldırgan Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu ve suikast emrini verdiği değerlendirilen eski BTK çalışanı Söğüt'ün izine ilk kez 26 Şubat'ta bir bankada işlem yapması üzerine ulaşıldı.

Bu yönde çalışmalara devam eden savcılık, 13 Mart'ta Söğüt'ün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir başka banka şubesinde de işlem yaptığını belirledi. Belirlenen banka şubesine giden polis, şüphelinin BTK'ya teslim etmediği bilgisayarının icra borcunu ödemek için bankaya gittiği bilgisine ulaştı.

Savcılık talimatıyla bankanın güvenlik kameralarına el konulurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı.

Söğüt'ün geçtiği güzergahta bulunan kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin saklandığı eve ulaştı. Söğüt, operasyonla iki hafta önce yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından geçtiğimiz hafta Ankara Adliye'sine getirilen Söğüt, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görüntülerde tedirgin olduğu görülüyor

Savcılık talimatıyla el konulan bankanın güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, telefon görüşmesi yapan şüphelinin, saat 14:14 sıralarında bankaya giriş yaptığı görülüyor. Sıra numarası alan şüpheli, borcunu ödemek için gişeye yöneliyor. Söğüt'ün işlem yaptığı sırada tedirgin tavırlar sergilemesi dikkat çekiyor. Sürekli etrafına bakarak çevreyi kontrol eden Söğüt'ün bankadaki güvenlik kameralarının yerini tespit etmeye çalıştığı da kaydedildi. 

Kaynak: DHA

Etiketler: suikast, rusya, Karlov, fetö
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