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Karlov suikastine ilişkin 1 polise tutuklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 1 polis memuru daha tutuklandı.

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Karlov suikastine ilişkin 1 polise tutuklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 1 polis memuru daha tutuklandı.

Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memurları Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Sefa K, savcılıkça serbest bırakılırken, diğer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü. Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün de biri polis memuru 2 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler: karlov suikasti, andrey karlov
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