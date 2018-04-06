Karlov suikastında yeni tutuklama

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ile ilgili soruşturma derinleşerek sürüyor.
Suikastçı FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt dün gözaltına alındı.
Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
Şüpheli Şahin Söğüt, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelinin, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı ortaya çıktı.
Şüphelinin , Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendiriliyor.
Kaynak: TRT Haber