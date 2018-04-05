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Karlov suikastında yeni gözaltı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

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Karlov suikastında yeni gözaltı

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı soruşturmasında yeni bir gelişme var.

Suikastçı FETÖ üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınan eski BTK çalışanının, örgüt içinde Altıntaş'tan sorumlu kişi olduğu tespit edildi.

Şüpheli, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandı ve örgüt içindeki kod adı "Ahmet".

Karlov suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Ş.S'nin, saldırgan Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğunu değerlendiriyor.

Eski BTK çalışanı şüphelinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında birkaç gün önce de aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber


Etiketler: Mevlüt Mert Altıntaş, karlov suikasti, BTK, andrey karlov
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