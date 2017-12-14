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Karlov cinayetiyle ilgili FETÖ'cü eski bir polis tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili eski bir polis daha tutuklandı.

14 Aralık 2017 Perşembe 19:42



