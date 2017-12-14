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Buradasınız : » » Karlov cinayetiyle ilgili FETÖ'cü eski bir polis tutuklandı

Karlov cinayetiyle ilgili FETÖ'cü eski bir polis tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili eski bir polis daha tutuklandı.

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Karlov cinayetiyle ilgili FETÖcü eski bir polis tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu için meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yücel tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yücel, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yücel, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, silahlı saldırı, Ramazan Yücel
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