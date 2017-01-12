Karla mücadelede termal su kullanıyorlar

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çanakkale ve bölgesinin yaklaşık bir haftadır yoğun soğuk hava akımına maruz kaldığını söyledi.

Kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kuzu, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Çan'ın termal suyunu kullandıklarını bildirdi.

Belediyeye ait itfaiye aracına doldurulan termal su ile ilçe merkezinde ve sokaklarda buzlanmanın olduğu yerlerde temizlik yapıldığını anlatan Kuzu, "Esnaflarımız ve vatandaşlar yapılan bu uygulamayı çok yerinde bularak belediyeye memnuniyetlerini dile getirdi. Çanımızın yer altındaki doğal zenginliği olan termal sulardan karla mücadele çalışmalarında da faydalanılması vatandaş tarafından takdirle karşılandı." diye konuştu.

Kuzu, Çan'da deniz olmadığını ancak yer altındaki zengin termal kaynakların, karla mücadelede kendilerine destek sağladığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne Çan'ın atıl vaziyette kalan tüm kaynaklarını harekete geçirerek Çan halkının hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışı altında vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimiz ile 24 saat çalışıyoruz. Çan'ımıza her alanda katma değer sağlayan termal suyumuzu bugün de karla mücadele çalışmalarımızda kullandık. Bu sayede hem kar ve buzların erimesini hızlandırdık hem kış şartlarının halkımızı ve hayatımızı olumsuz engellemesini önledik hem de doğal kaynaklarımızı kullanmış olduk." AA