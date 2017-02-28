Karla kapanan yolları 4 günlük çalışma sonunda açtılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığdan kapanan köy yolu, ekiplerin zorlu mücadelesiyle açılabildi.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzakta, İran sınırındaki Güvenli köyüne bağlı Nerman, Yediveren, Kanber ve Pagenk mezralarının ulaşımının sağlandığı yola çığ düşmesi sonucu 4 gün önce başlattığı karla mücadele çalışması tamamlandı.

Yaklaşık 3 kilometrelik yolda biriken, kalınlığı yer yer 7 metreyi bulan karları temizleyen ekipler, zorlu mücadelenin ardından ulaşımı sağladı.

Yüksekova Köylere Hizmet Götürme Birliği yetkilisi Muhyettin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, metrelerce kar bulunan yolun, ekiplerin fedakar çalışmaları sonucu temizlendiğini söyledi.

Yıldız, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını kaydetti.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 2 bin 241 rakımdaki Sinek Yaylası'nda tipi ve nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını 3 gün süren aralıksız çalışmaların ardından ulaşıma açtı.

Ekipler, ilçeye bağlı Örmeli, Sarıbıyık ve Bezirhane köylerinin yollarının tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.

Yer yer yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki karları temizlemek için bölgeye gönderilen ekipler, 3 günlük çalışmayla yolları ulaşıma açtı.

Doğubayazıt İlçe Özel İdare Şefi Ali İhsan Taylan, yol açma çalışmaları sırasında zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Taylan, "Şartlar oldukça zorlu ama gece gündüz demeden çalışabilen bir ekibim var." dedi.

Örmeli köyü sakinlerinden Abdulselam Baylav ise köy yollarını açan ekiplere teşekkür ederek, "Köy yolumuz tipi nedeniyle tamamen karla kaplanmıştı. Ekipler gece gündüz çalışarak yolumuzu açtı. Kaymakamımıza ve ekiplere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öte yandan, tipi nedeniyle köylerdeki birçok tek katlı evin kar altında kaldığı da görüldü.