Karikatürist Nuri Kurtcebe Yalova'da tutuklandı

Muğla Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdiği ve hakkında yakalama kararı çıkardığı çizgi-romancı karikatürist Nuri Kurtcebe, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Kurtcebe'nin 2015 yılında çizdiği karikatürlerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA