Kargo aracında kaçak malzemeler ele geçirildi

Hakkari'de kargo aracında yapılan aramada çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında D.S'nin kullandığı kargo firmasına ait kamyonu durdurduğu ifade edilen açıklamada, yapılan aramada 900 kilogram kaçak çay, 108 kilogram nargile tütünü ve 289 çift ayakkabı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Merkez Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada da 6 ton 650 kilogram kaçak çay ile 22 ton kuru üzüm ele geçirildiği bildirildi.