  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Kardeşini infaz eden DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

DEAŞ'a muhalif olduğu için öz ağabeyini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan ve Kayseri'de yakalanan Iraklı terörist ile bağlantılı olduğu 7 kişi adliyeye çıkarıldı.

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Kardeşini infaz eden DEAŞlı terörist adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ'a muhalif abisini infaz eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan DEAŞ'lı Iraklı terörist ile bağlantılı olduğu 7 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kuzey Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan aldığı talimatla örgüte muhalif öz ağabeyini başına tabancayla ateş açarak infaz ettiği görüntüsü propaganda amaçlı sosyal medyada yayınlanan ve Kayseri'de yakalanan Ali'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişiyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı sayısı da 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kayseri'ye geldiği bilgisi üzerine 8 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalanan Iraklı DEAŞ üyesi Abdulhalık Abdulkadir Ali, emniyetteki ifadesinde, örgüte muhalif olduğu gerekçesiyle ölüm emri verilen polis ağabeyi Abdulkadir Abdurrahman'ın infazının, örgüte bağlılığını göstermesi için kendisine yaptırıldığını itiraf etmişti.

Etiketler: Kuzey Irak, DEAŞ
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