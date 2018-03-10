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Buradasınız : » » Kardeşine sinirlendi, araçları forkliftle yola fırlattı

Kardeşine sinirlendi, araçları forkliftle yola fırlattı

İstanbul Arnavutköy'de kilit üreten bir firmanın kardeş olan iki ortağından A.D., biri şirkete, diğeri çalışana ait iki otomobili forkliftle yola fırlattı.

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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı.

A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu.

Son olarak A.D., ağabeyinden ayrılarak fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Buna engel olmak isteyen M.D., şirkete ve bazı çalışanlara ait araçları park ettirerek fabrikanın girişini kapattı.

Bu duruma sinirlenen A.D., park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili, forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Yolda ters dönen ve forkliftle itilerek sürüklenen iki otomobilde hasar oluştu.

O anlar güvenlik kamerasında

Patronun sinirlenerek park edilen iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlatması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O sırada yoldan araçların geçtiği ve güvenlikçi ve diğer çalışanların olayı izlediği de kameraya yansıyor. Bununla yetinmeyen A.D.'nin tekrar gelerek iki otomobili de forkliftle itip yerde bir süre sürüklediği görülüyor. 

Kaynak: DHA

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