Kardeş katili İstanbul'da yakalandı

Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu İstanbul'da yakalandı

İstanbul organize şube ekipleri tarafından yakalanan Timuroğlu ile birlikte uzun namlulu iki silah ele geçirildi

İstanbul Organize Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Erhan Timuroğlu ile yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe'deki evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Timuroğlu, bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Şubat ayından bu yana aranıyordu.

Erhan Timuroğlu, Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombalı saldırı davalarında da sanıktı.

TRT Haber