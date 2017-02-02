Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Diyarbakır'da kar yağışı dolayısıyla kapanan 898 mahalle ve mezra yolundan 712'sinde ulaşım sağlanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan kriz masası, kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışından vatandaşın mağdur olmaması için çaba gösteriyor.

Kriz masasına ulaşan bilgilerin ardından ekipler, kapalı yollara müdahalede bulunuyor. Bu kapsamda yolu kapanan kırsaldaki 712 mahallenin yolu zor şartlarda sürdürülen çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. 13 ilçedeki kapalı 186 mahalle ve mezra yolunun açılması çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ekipler, çalışmalar sayesinde Kulp, Lice, Dicle ve Ergani ilçelerine bağlı mahallelerde ikamet eden 85 acil hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı.

İl merkezinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.