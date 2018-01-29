Kardak'ta önleme devriyesi görevi sürüyor

Kardak krizinin 22'nci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir geminin bölgedeki devriye faaliyetleri olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir gemi, bir bot ve bir helikopter sabah saatlerinden itibaren Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevlerine devam etti. Çavuş Adası açıklarında ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemi bekleme görevi yaptı.

Uluslararası sularda seyreden Yunan sahil güvenlik gemisi dikkatle takibe alındı.

AA