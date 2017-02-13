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Kardak nöbetine fırtına engeli

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak kayalıkları civarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme faaliyetine, fırtına nedeniyle iki gündür ara verdi.

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Kardak nöbetine fırtına engeli

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme devriyesine, denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür ara verdi.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 15 gündür devam eden önleme çalışmaları, olumsuz hava koşulları yüzünden iki gündür durdu.

Bölgede 24 saat esasına göre devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botları, kuzeyden etkisini sürdüren fırtına nedeniyleBodrum'daki marinalarda bekliyor. İlçeye geçici görevle gelen TCSG- 72 ile Yalıkavak'ta görevli TCSG-302 Numaralı botlar, Yalıkavak'taki marinaya demirledi.

Sahil Güvenlik güçlerinin havanın yeniden düzelmesinin ardından devriye görevlerine devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan yasa dışı geçişi engellemek, hem de yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri geminin de yine fırtına yüzünden görev yerinde olmadığı görüldü.

Etiketler: Kardak, TÜRK ORDUSU, Kardak Krizi, Türk Sahil Güvenlik, Yunanistan
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