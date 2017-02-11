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Kardak kayalıklarında önleme devriyesi sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına yoğun sise rağmen devam ediyor.

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Kardak kayalıklarında önleme devriyesi sürüyor

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan bir Sahil Güvenlik botu, bölgedeki nöbetini 13'üncü günde de icra etti.

Bölgede son üç gündür denizde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kardak kayalıkları karadan güçlükle görülebiliyor. Ekipler buna rağmen devriye görevlerini dönüşümlü olarak aksatmadan sürdürüyor.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede devriye yaptığı karadan güçlükle görülürken, Yunan güvenlik botlarının ise oluşan yoğun sis nedeniyle bölgeye gelip gelmediği görülemedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi de hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyişini sürdürdü.

Haberciler Kardak'ı konteynerden izliyor

Öte yandan, Kardak kayalıklarında yaşanan gelişmeleri izlemek için 13 gündür Kadıkalesi'nin Ormancılar sitesindeki tepelik kısmında görev yapan gazeteciler, zor şartlara rağmen görevlerini aksatmadan sürdürüyor.

Muhabirler haberlerini, Bodrum Belediyesince tahsis edilen konteynerden geçiyor.

Etiketler: kardak kayalıkları, Sahil güvenlik
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