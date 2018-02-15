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Buradasınız : » » Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarının 2 mil uzağında olan Çavuş Ada'da, termal kameralarla gözetleme yapılacak kulelerin inşaatına başlandı.

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Kardak kayalıkları 24 saat izlenecek

Yaklaşık 2 yıl önce projesi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde ise ihalesi yapılan gözetleme kulesi için deniz araçlarıyla Kardak kayalıklarının 2 mil uzağında olan Çavuş Ada'ya iş makineleri taşındı.

Çavuş Ada'ya inşa edilecek gözetleme kulesi için sabah saatlerinde iş makineleri adaya ulaştı.

Deniz aracı ile getirilen iş makineleri adaya çıktı. Gümüşlük sahilinden kalkan deniz aracı, yaklaşık 1 saatte adaya vardı.

Kule inşası başladı

İş makinelerinin ilk kazmayı vurmasıyla, Kardak kayalıklarını 24 saat izleyecek olan Türk askeri için Çavuş Ada'ya kule inşası başladı.

Yasa dışı göçlerin geçişini, sınır ihlallerinin yapılmasını engellemek amaçlı kurulacak olan kulede bulunacak kameralarla Kardak kayalıkları da 24 saat izlenebilecek.

Öte yandan, Kardak kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı 2 bot ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 2 hucum bot bekleyişini sürdürüyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, kardak kayalıkları
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