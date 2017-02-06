  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Kardak çevresinde devriye görevi

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak kayalıklarının arka tarafında yarım saat aralıklarla devriye görevi yapıyor.

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Kardak çevresinde devriye görevi

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbeti tutuyor.

TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği görülüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 Nolu bot ile bazı küçük Sahil Güvenlik botları da kayalıklara yakın bölgede sürekli tur atıyor. AA

Etiketler: Sahil güvenlik, kardak kayalıkları
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